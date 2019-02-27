2019-02-27T13:35:19+03:00
Происшествия

Мошенники с помощью доверчивых барнаульцев сделали несколько покупок в кредит

Алексей КУЧЕРЯВЫХ
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В Барнауле задержали двух подозреваемых в мошенничестве. На протяжении длительного времени они подыскивали доверчивых горожан, которые совершали покупки в кредит, а товар отдавали им.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю, при оформлении таких кредитов в организации предоставлялись ложные сведения о месте работы, уровне дохода, указывались случайные номера телефонов. Товар подозреваемые забирали себе, а людям, на которых оформлялись кредиты, обещали денежное вознаграждение. На текущий момент известно о девяти случаях мошенничества.

При задержании у подозреваемых изъяли 8 мобильных телефонов, около 20 СИМ-карт, банковские карты и кредитные договоры.

В настоящее время полицейские возбудили уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 159.1 Уголовного Кодекса РФ (мошенничество в сфере кредитования).

ИСТОЧНИК KP.RU

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