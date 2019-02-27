На Алтае дети развели костер на диване

СЕГОДНЯ 13:18 2019-02-27T13:19:00+03:00

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Детская шалость с огнем едва не привела к трагедии: в Республике Алтай малыши развели костер прямо на диване.

ЧП произошло в селе Улус-Черга Шебалинского района. Как сообщает «МК на Алтае», звонок на пульт дежурного поступил поздно вечером. Горел частный жилой дом, в котором проживала женщина с детьми. Позже станет известно, что двое ребятишек – мальчик пяти лет и двухлетняя девочка – решили поиграть со списками и развели костер прямо на диване. В тот момент их матери дома не было. Она ушла по делам, а входную дверь заперла снаружи.

- Пламя разгорелось в считанные секунды, дети испугались и стали плакать, - сообщает источник.

К счастью, запах дыма почуял молодой сосед за стенкой. Он понял, что надо спасать детей. Благодаря нему, малыши не успели получить тяжелое отравление угарным газом или ожоги. А вот жилище все же пострадало. Огонь повредил жилую комнату площадью 21 квадратный метр.

ИСТОЧНИК KP.RU