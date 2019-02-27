2019-02-27T13:19:00+03:00
Происшествия

На Алтае дети развели костер на диване

Анна СЕМИНА
Поделиться:
Дети развели костер на диванеДети развели костер на диванеФото: Анна СЕМИНА
Изменить размер текста:

Детская шалость с огнем едва не привела к трагедии: в Республике Алтай малыши развели костер прямо на диване.

ЧП произошло в селе Улус-Черга Шебалинского района. Как сообщает «МК на Алтае», звонок на пульт дежурного поступил поздно вечером. Горел частный жилой дом, в котором проживала женщина с детьми. Позже станет известно, что двое ребятишек – мальчик пяти лет и двухлетняя девочка – решили поиграть со списками и развели костер прямо на диване. В тот момент их матери дома не было. Она ушла по делам, а входную дверь заперла снаружи.

- Пламя разгорелось в считанные секунды, дети испугались и стали плакать, - сообщает источник.

К счастью, запах дыма почуял молодой сосед за стенкой. Он понял, что надо спасать детей. Благодаря нему, малыши не успели получить тяжелое отравление угарным газом или ожоги. А вот жилище все же пострадало. Огонь повредил жилую комнату площадью 21 квадратный метр.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Мошенники с помощью доверчивых барнаульцев сделали несколько покупок в кредит
В 2019 году на ремонт и строительство дорог в Барнауле потратят более миллиарда рублей
Сразу три жительницы Бийска попались на одинаковую уловку мошенников
Почти 300 сотрудников алтайского завода добились выплаты зарплаты за декабрь
Проезд в общественном транспорте Бийска подорожает до 20 рублей
Барнаульским водителям напоминают, как правильно перевозить детей
Жительница Алтайского села вместо продажи квартиры потеряла деньги
Грузовик перевернулся на алтайской трассе после тройного ДТП
Часть барнаульцев останется без воды в последний день зимы
Барнаульский активист считает город опасным для жизни
Директор алтайского предприятия растлил двух девочек в своей машине
Трое подростков из Ярового ради забавы укатили чужую иномарку
Ученые АлтГТУ занимаются исследованиями в области медицины
Как вывести лишнее количество натрия из организма
Губернаторская премия на Алтае для учителей составит 100 тыс рублей
В селе Лебяжье в три раза сократилось количество подтопляемых домов
После ряда аварий Виктор Томенко серьезно поговорил с коммунальщиками
В Алтайском крае начал работать телефон для сообщений о давлении на бизнес
Главу Курьинского района избрали в Алтайском крае
Алтайские синоптики рассказали о погоде в последние дни февраля
В Бийске временно подешевел проезд
На доцента одного из вузов Барнаула завели уголовное дело за взятки
На Алтай-Коксе прошли соревнования по полиатлону