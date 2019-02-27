Сразу три жительницы Бийска попались на одинаковую уловку мошенников

СЕГОДНЯ 12:22 2019-02-27T12:22:16+03:00

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Сразу три бийчанки потеряли деньги после общения с мошенниками. Известно, что злоумышленники применили к ним одну и ту же схему обмана.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю, первая потерпевшая рассказала полицейским, что на ее мобильный телефон позвонил неизвестный мужчина с предложением увеличить в два раза лимит ее кредитной карты. Для убедительности злоумышленник назвал персональные данные женщины, часть номера карты и действующий доступный лимит. Для проведения процедуры мошенник попросил ему сообщить пароль, который пришел потерпевшей по СМС.

Как только мужчина узнал код, связь оборвалась, а с карты потерпевшей было списано 19 876 рублей.

Аналогичным способом были обмануты еще две бийчанки. Одна из них потеряла 12120 рублей, другая – 50 тысяч рублей.

В настоящее время по данным фактам решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU