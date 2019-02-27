2019-02-27T11:51:12+03:00
Экономика

Почти 300 сотрудников алтайского завода добились выплаты зарплаты за декабрь

Алексей КУЧЕРЯВЫХ
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Почти 300 сотрудников алтайского завода добились выплаты зарплаты за декабрьПочти 300 сотрудников алтайского завода добились выплаты зарплаты за декабрьФото: Алексей КУЧЕРЯВЫХ
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На «Алтайском моторном заводе» продолжаются проблемы, связанные с выплатой заработной платы. На этот раз 276 сотрудников предприятия не могли получить деньги за декабрь 2018 года.

Как сообщил исполняющий обязанности прокурора Алтайского края Александр Фомин, общая задолженность по заработной плате перед сотрудниками «Алтайского моторного завода» по итогам декабря 2018 года составляла 5,6 млн рублей.

В адрес руководителя предприятия региональная прокуратура внесла представление с требованием об устранении нарушений прав заводчан, которое было рассмотрено и удовлетворено. Руководителя предприятия при этом привлекли к административной ответственности за аналогичное нарушение трудового законодательства. Ему назначили штраф – 25 тысяч рублей.

В настоящее время задолженность по заработной плате перед работниками предприятия погашена в полном объеме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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