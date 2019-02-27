2019-02-27T11:18:50+03:00
Общество

Проезд в общественном транспорте Бийска подорожает до 20 рублей

Алексей КУЧЕРЯВЫХ
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Власти Бийска все-таки согласовали повышение стоимости проезда в общественном транспорте до 20 рублей.

Как сообщает «Бийский рабочий», официальную информацию об изменении тарифа опубликовали на сайте администрации наукограда. В этом сообщении говорится о том, что перевозчики просили поднять цены на обычных маршрутах до 22 рублей, а на экспресс-маршрутах до 26 рублей.

В итоге было установлено, что на обычных маршрутах проезд будет стоить 20 рублей, в том числе в городском электротранспорте, а на экспресс-маршрутах – 25 рублей.

В этой же информции указано, что разницу между экономически обоснованным тарифом и платой за проезд в горэлектротранспорте возмещается из бюджета города.

Отмечается, что льготная стоимость проезда для пенсионеров по социальной карте останется без изменений. Действующая цена такой карты – 550 рублей.

Последний раз стоимость проезда в Бийске повышали с 1 июля 2016 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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