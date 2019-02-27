2019-02-27T11:13:08+03:00
Общество

Барнаульским водителям напоминают, как правильно перевозить детей

САПОЖКОВА Александра
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Как правильно перевозить детейКак правильно перевозить детейФото: Виктория РЫЖКОВА
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ГИБДД Барнаула напоминает водителям об особенностях перевозки детей в авто.

- В машине, оснащенной ремнями безопасности, перевозить детей до 12 лет на переднем сиденье можно лишь с использованием автокресла (оно должно соответствовать весу и росту). Если ребенку не исполнилось 7 лет, то и на заднем сиденье его перевозка должна быть в автокресле. Детям от 7 до 12 лет можно ехать на автомобиле на заднем сиденье только с пристегнутым ремнем безопасности, - говорят в Госавтоинспекции.

Автокресло можно устанавливать как сзади, так и спереди. Однако спереди обязательное условие — отключение подушки безопасности.

Для совсем маленьких предусмотрена специальная автолюлька, которая устанавливается на задних сидениях. Она крепится с помощью штатных ремней. Внутри люльки ребенок тоже фиксируется с помощью ремней .

- Перевозка маленьких детей на руках категорически запрещается. От столкновения даже на малой скорости вес ребенка может увеличиться в десятки раз, и удержать его будет весьма проблематично! – предупреждают автоинспекторы.

Нарушение правил перевозки детей грозит штрафами:

• водителю - 3000 рублей;

• должностному лицу - 25 000 рублей;

• юридическому лицу – 100 000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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