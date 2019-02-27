2019-02-27T10:39:35+03:00
Происшествия

Жительница Алтайского села вместо продажи квартиры потеряла деньги

Алексей КУЧЕРЯВЫХ
Поделиться:
Жительница Алтайского села вместо продажи квартиры потеряла деньгиЖительница Алтайского села вместо продажи квартиры потеряла деньгиФото: Алексей КУЧЕРЯВЫХ
Изменить размер текста:

Накануне, 26 февраля, 49-летняя жительница села Поспелиха Алтайского края на одном из сайтов разместила объявление о продаже своей квартиры. Вскоре ей под видом потенциального покупателя ей позвонила мошенница.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю, позвонившая женщина предложила перевести задаток на банковскую карту. Для этого она попросила владелицу квартиры пройти к банкомату и под диктовку выполнить ряд операций. Потерпевшая сделала все так, как ее просили. В результате вместо зачисления обещанного задатка, с ее банковской карты пропали девять тысяч рублей.

В настоящее время по данному факту полицейские проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего. В полиции напоминают, что не стоит выполнять банковские операции под диктовку неизвестных лиц, и сообщать им персональные данные банковских карт.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Проезд в общественном транспорте Бийска подорожает до 20 рублей
Барнаульским водителям напоминают, как правильно перевозить детей
Грузовик перевернулся на алтайской трассе после тройного ДТП
Часть барнаульцев останется без воды в последний день зимы
Барнаульский активист считает город опасным для жизни
Директор алтайского предприятия растлил двух девочек в своей машине
Трое подростков из Ярового ради забавы укатили чужую иномарку
Ученые АлтГТУ занимаются исследованиями в области медицины
Как вывести лишнее количество натрия из организма
Губернаторская премия на Алтае для учителей составит 100 тыс рублей
В селе Лебяжье в три раза сократилось количество подтопляемых домов
После ряда аварий Виктор Томенко серьезно поговорил с коммунальщиками
В Алтайском крае начал работать телефон для сообщений о давлении на бизнес
Главу Курьинского района избрали в Алтайском крае
Алтайские синоптики рассказали о погоде в последние дни февраля
В Бийске временно подешевел проезд
На доцента одного из вузов Барнаула завели уголовное дело за взятки
На Алтай-Коксе прошли соревнования по полиатлону