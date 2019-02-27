Жительница Алтайского села вместо продажи квартиры потеряла деньги

СЕГОДНЯ 10:39 2019-02-27T10:39:35+03:00

Изменить размер текста: A A

Накануне, 26 февраля, 49-летняя жительница села Поспелиха Алтайского края на одном из сайтов разместила объявление о продаже своей квартиры. Вскоре ей под видом потенциального покупателя ей позвонила мошенница.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю, позвонившая женщина предложила перевести задаток на банковскую карту. Для этого она попросила владелицу квартиры пройти к банкомату и под диктовку выполнить ряд операций. Потерпевшая сделала все так, как ее просили. В результате вместо зачисления обещанного задатка, с ее банковской карты пропали девять тысяч рублей.

В настоящее время по данному факту полицейские проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего. В полиции напоминают, что не стоит выполнять банковские операции под диктовку неизвестных лиц, и сообщать им персональные данные банковских карт.

ИСТОЧНИК KP.RU