СЕГОДНЯ 10:25 2019-02-27T10:25:49+03:00

Грузовик перевернулся на алтайской трассе после тройного ДТП Фото: Скриншот с паблика Barnaul 22

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Сегодня на трассе Барнаул – Павловск произошло дорожно-транспортное происшествие, из-за которого одна машина слетела в кювет, а грузовик перевернулся на бок.

Запись об этой аварии появилась в сообществе «Barnaul 22». Очевидцы пишут, что участниками дорожно-транспортного происшествия стали три автомобиля.

– Обгон неудачный, или ветром сдуло? – задал вопрос в комментариях Константин Шакин.

– Обгон, – утвердительно ответил очевидец аварии Виталий Сергиенко.

Тем временем в отделении пропаганды ГИБДД Алтайского края сообщили, что не располагают более точной информацией по этой аварии. Там сказали, что участники дорожно-транспортного происшествия оформили ДТП без сотрудников Госавтоинспекции.

Тем временем сотрудники ГИБДД выясняют причины, по которым произошло ДТП в Зональном районе. Накануне вечером, 26 февраля, в районе поворота на село Шубенка рефрижератор «Вольво» слетел в кювет. В результате аварии двое мужчин получили ушибы.

ИСТОЧНИК KP.RU