Грузовик перевернулся на алтайской трассе после тройного ДТП
Сегодня на трассе Барнаул – Павловск произошло дорожно-транспортное происшествие, из-за которого одна машина слетела в кювет, а грузовик перевернулся на бок.
Запись об этой аварии появилась в сообществе «Barnaul 22». Очевидцы пишут, что участниками дорожно-транспортного происшествия стали три автомобиля.
– Обгон неудачный, или ветром сдуло? – задал вопрос в комментариях Константин Шакин.
– Обгон, – утвердительно ответил очевидец аварии Виталий Сергиенко.
Тем временем в отделении пропаганды ГИБДД Алтайского края сообщили, что не располагают более точной информацией по этой аварии. Там сказали, что участники дорожно-транспортного происшествия оформили ДТП без сотрудников Госавтоинспекции.
Тем временем сотрудники ГИБДД выясняют причины, по которым произошло ДТП в Зональном районе. Накануне вечером, 26 февраля, в районе поворота на село Шубенка рефрижератор «Вольво» слетел в кювет. В результате аварии двое мужчин получили ушибы.
ИСТОЧНИК KP.RU