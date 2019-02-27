2019-02-27T09:18:59+03:00
Общество

Часть барнаульцев останется без воды в последний день зимы

Алексей КУЧЕРЯВЫХ
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Десятки домов в Барнауле останутся без воды завтра, 28 февраля. Это связано с тем, что в городе будут проводить работы по замене запорной арматуры.

Как сообщает пресс-центр городской администрации, специалисты «Росводоканал Барнаул» займутся обновлением оборудования на сетях по адресу: улица Эмилии Алексеевой, 84. Работникам предстоит заменить две задвижки диаметром 100 и 150 мм. В связи с этим с 9.00 до 18.00 будет ограничено водоснабжение по следующим адресам: улица Эмилии Алексеевой 76, 82а, 84, 84а, 86, 88, 90, 94 и 86; улица 14-я Западная, 1-10; улица Панкратова, 2-65.

Горожанам, проживающим по указанным адресам, рекомендуют по возможности сделать необходимый запас воды. Оставить заявку на подвоз воды можно по тел.: 28-22-00.

Информацию о плановых работах можно узнать на сайте «Росводоканал Барнаул» в разделе «Отключения».

ИСТОЧНИК KP.RU

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