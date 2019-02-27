Директор алтайского предприятия растлил двух девочек в своей машине
Ближайшие шесть лет 43-летний директор одного из предприятий Заринска проведет в колонии строго режима. Его уличили в растлении двух 9-летних девочек.
Как сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Алтайскому краю, все произошло в июле 2018 года. Злоумышленник подъехал на автомобиле к детской площадке. Заманив в машину двух девочек, он совершил в их присутствии иные действия сексуального характера.
Случайным свидетелем преступления стала прохожая. Поняв, что его заметили, злоумышленник тут же уехал с места происшествия.
В ходе предварительного и судебного следствия осужденный частично признал свою вину. Он заявил, что у него не было умысла совершать противоправные действия сексуального характера в присутствии детей. Кроме того, сторона защиты характеризовала его, как примерного семьянина и директора успешного предприятия города.
Однако следствием были собраны неопровержимые доказательства причастности мужчины к совершению преступления, подкрепленные, в том числе результатами судебных экспертиз, показаниями потерпевших и свидетелей, а также записями с камер видеонаблюдения.
ИСТОЧНИК KP.RU