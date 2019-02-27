2019-02-27T07:35:48+03:00
Происшествия

Директор алтайского предприятия растлил двух девочек в своей машине

Алексей КУЧЕРЯВЫХ
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Ближайшие шесть лет 43-летний директор одного из предприятий Заринска проведет в колонии строго режима. Его уличили в растлении двух 9-летних девочек.

Как сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Алтайскому краю, все произошло в июле 2018 года. Злоумышленник подъехал на автомобиле к детской площадке. Заманив в машину двух девочек, он совершил в их присутствии иные действия сексуального характера.

Случайным свидетелем преступления стала прохожая. Поняв, что его заметили, злоумышленник тут же уехал с места происшествия.

В ходе предварительного и судебного следствия осужденный частично признал свою вину. Он заявил, что у него не было умысла совершать противоправные действия сексуального характера в присутствии детей. Кроме того, сторона защиты характеризовала его, как примерного семьянина и директора успешного предприятия города.

Однако следствием были собраны неопровержимые доказательства причастности мужчины к совершению преступления, подкрепленные, в том числе результатами судебных экспертиз, показаниями потерпевших и свидетелей, а также записями с камер видеонаблюдения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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