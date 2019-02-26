2019-02-26T18:00:56+03:00
Общество

В Алтайском крае начал работать телефон для сообщений о давлении на бизнес

Дарья САВЕНКО
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Телефонная линия начала работать после поручения председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина.Телефонная линия начала работать после поручения председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина.Фото: Дарья САВЕНКО
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Телефонная линия, предназначенная для приема сообщений о давлении на бизнес, начала работать в Алтайском крае после поручения председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина.

Прием сообщений, а также запись на личный прием к председателю СК России по вопросам, связанным с расследованием уголовных дел о преступлениях в сфере предпринимательской деятельности, осуществляется круглосуточно по номеру телефона 8(495)986-78-18. Все принятые сообщения передаются в профильное подразделение центрального аппарата СК России для оперативного рассмотрения и реагирования.

В следственном управлении Следственного комитета России по Алтайскому краю сообщить о давлении на бизнес теперь можно по телефону: 8 (385 2) 29-80-99 в круглосуточном режиме.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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