Главу Курьинского района избрали в Алтайском крае

СЕГОДНЯ 16:15 2019-02-26T16:15:45+03:00

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Главой Курьинского района избран Алексей Купин. Это решение было принято сегодня, 26 февраля, по итогам заседания Курьинского районного Совета народных депутатов.

Как сообщает «Политсибру», во время сессии была принята отставка по собственному желанию и досрочно прекращены полномочия главы администрации района Вячеслава Ковшова.

Купин родился 11 августа 1967 года, ранее замещал должность заместителя главы администрации Курьинского района. Согласно данным сайта администрации сельского муниципального образования, он находился в статусе врио района с 22 ноября прошлого года.

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ИСТОЧНИК KP.RU