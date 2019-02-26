Алтайские синоптики рассказали о погоде на последние дни февраля

СЕГОДНЯ 14:23 2019-02-26T14:23:52+03:00

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В ближайшие два дня - 27 и 28 февраля в Алтайском крае ожидается теплая погода - днем столбик термометра в предгорьях поднимется до +8 градусов.

Так, по данным синоптиков, в среду, 27 февраля, ночью будет -5… -10 градусов, местами в восточных и предгорных районах до -18 градусов. Днем ожидается -3… +2 градуса, в предгорьях потеплеет до +8 градусов.

В четверг, 28 февраля, ночью в регионе прогнозируют -4…-9 градусов, местами до -15 градусов. В дневные часы воздух прогреется до -2… +3 градусов, местами в предгорьях до +8 градусов.

В эти дни в регионе будет снег, мокрый снег, местами метель, на дорогах гололедицу, южный и юго-западный ветер, 5-10 метров в секунду, с порывами до 15-18 метров в секунду.

В Барнауле в ночные часы 27 - 28 февраля ожидается -7… -9 градусов, днем потеплеет до 0... +2 градусов. Прогнозируют снег, мокрый снег, на дорогах возможна гололедица. Ветер южный и юго-западный, 5-10 метров в секунду, 27 февраля - с порывами до 15 метров в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU