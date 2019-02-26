В Бийске временно подешевел проезд

СЕГОДНЯ 13:01 2019-02-26T13:01:35+03:00

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По транспортной акции от компании "Норд", которая проходит с 25 февраля по 25 марта, проезд в общественном транспорте Бийска стал дешевле на 3 рубля.

Ближайший месяц жители города могут не использовать обычную транспортную карту, а оплачивать проезд банковской карточкой MasterCard. Тогда цена проездного билета составит не 17,50, а 14, 50 рублей. Жителям города акция понравилась, они посчитали ее очень удобной и выгодной, сообщает "Бийское телевидение".

Организаторы акции также сообщают, что если бийчанам понравится ездить дешевле, то следующую акцию с MasterCard могут продлить на 3 месяца. Однако не стоит забывать: чтобы получить скидку в три рубля в ближайшем месяце, оплачивать проезд нужно исключительно картой MasterCard. Другие виды карт в акции не участвуют.

Напомним, что именно Бийск стал первым городом России, в котором возможность бесконтактной оплаты внедрили сразу во всем общественном транспорте.

ИСТОЧНИК KP.RU