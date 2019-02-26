В Бийске временно подешевел проезд
По транспортной акции от компании "Норд", которая проходит с 25 февраля по 25 марта, проезд в общественном транспорте Бийска стал дешевле на 3 рубля.
Ближайший месяц жители города могут не использовать обычную транспортную карту, а оплачивать проезд банковской карточкой MasterCard. Тогда цена проездного билета составит не 17,50, а 14, 50 рублей. Жителям города акция понравилась, они посчитали ее очень удобной и выгодной, сообщает "Бийское телевидение".
Организаторы акции также сообщают, что если бийчанам понравится ездить дешевле, то следующую акцию с MasterCard могут продлить на 3 месяца. Однако не стоит забывать: чтобы получить скидку в три рубля в ближайшем месяце, оплачивать проезд нужно исключительно картой MasterCard. Другие виды карт в акции не участвуют.
Напомним, что именно Бийск стал первым городом России, в котором возможность бесконтактной оплаты внедрили сразу во всем общественном транспорте.
ИСТОЧНИК KP.RU