На доцента одного из вузов Барнаула завели уголовное дело за взятки

СЕГОДНЯ 12:08 2019-02-26T12:08:18+03:00

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За хорошую оценку и закрытие академической задолженности студент одного из алтайских вузов заплатил преподавателю 15 тысяч рублей. При этом обвиняемый не проверял его знания.

Это был не первый случай, взятку такого же размера педагог брал и ранее. Стало известно, что обвиняемый получил от другого студента 118 тысяч рублей, пообещав закрыть задолженность за эту сумму. Но в итоге обманул. Дело в том, что он даже не имел отношения к дисциплинам, за которые брал взятки, и не мог принимать по ним экзамены и зачеты.

Всего за период с 8 июня 2014 года по 15 января 2016 года бывший доцент получил от учащихся 150 тысяч рублей.

На данный момент на некогда преподавателя заведено уголовное дело по обвинению во взяточничестве. Оно уже передано в суд. Педагогу грозит восемь лет лишения свободы, сообщили в прокуратуре Алтайского края.

ИСТОЧНИК KP.RU