2019-02-26T12:08:18+03:00
Происшествия

На доцента одного из вузов Барнаула завели уголовное дело за взятки

Юлия ЕВГРАФОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

За хорошую оценку и закрытие академической задолженности студент одного из алтайских вузов заплатил преподавателю 15 тысяч рублей. При этом обвиняемый не проверял его знания.

Это был не первый случай, взятку такого же размера педагог брал и ранее. Стало известно, что обвиняемый получил от другого студента 118 тысяч рублей, пообещав закрыть задолженность за эту сумму. Но в итоге обманул. Дело в том, что он даже не имел отношения к дисциплинам, за которые брал взятки, и не мог принимать по ним экзамены и зачеты.

Всего за период с 8 июня 2014 года по 15 января 2016 года бывший доцент получил от учащихся 150 тысяч рублей.

На данный момент на некогда преподавателя заведено уголовное дело по обвинению во взяточничестве. Оно уже передано в суд. Педагогу грозит восемь лет лишения свободы, сообщили в прокуратуре Алтайского края.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На Алтай-Коксе прошли соревнования по полиатлону
Пожилой житель Рубцовска зарезал друга после обычной ссоры
Барнаулец убил двух мужчин табуреткой из-за 400 рублей и кнопочного телефона
Житель Рубцовска «обчистил» банковскую карту своего знакомого
Алтайские спортсмены стали призерами чемпионата мира по спортивному туризму
Барнаулец может получить 10 лет колонии за 20 рублей
Состав барнаульского «Динамо» пополнили молодые футболисты
В Бийске церкви отдали здание бывшей библиотеки под приют
Почти 40 млн рублей потратят на ремонт детской инфекционки в Барнауле
Власти Алтайского края начнут стерилизовать бездомных животных
Фальшивую пятитысячную купюру изъяли в Бийске
Бывшего полицейского Новоалтайска будут судить по обвинению в мошенничестве
Известные люди Алтайского края сдадут ЕГЭ по русскому языку
«Ростелеком» в Барнауле организовал видеотрансляцию массового спортивного праздника
Lexus и ВАЗ столкнулись на алтайской трассе, разыскиваются очевидцы
Виктор Томенко назвал ситуацию с коммунальными авариями в Барнауле неприемлемой
Синоптики рассказали о погоде на 26 февраля в Барнауле
Альберт Гаун завоевал бронзу на международном турнире «Словения Опен»
Молодого барнаульца задержали с фальшивым водительским удостоверением
Две пожарных машины тушили иномарку в Барнауле
В Тальменке открыли обновленную железнодорожную станцию