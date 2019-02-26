Пожилой житель Рубцовска зарезал друга после обычной ссоры

СЕГОДНЯ 11:26 2019-02-26T11:26:31+03:00

Изменить размер текста: A A

77-летнего пенсионера из Рубцовска приговорили к 8,5 годам колонии строго режима за убийство его же приятеля.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Алтайского края, все произошло в конце августа 2018 года. Двое пожилых мужчин распивали спиртное. Один из них уронил свой мобильный телефон, от чего тот разбился. Тогда пенсионер стал требовать, чтобы его друг отдал ему свой телефон. Получив отказ, пожилой мужчина ударил приятеля по лицу, после чего пошел в другую комнату. Осужденный в свою очередь взял нож и отправился вслед за своим обидчиком. В итоге он ударил потерпевшего ножом прямо в сердце, от чего последний скончался на месте.

В суде обвиняемый пытался доказать, что действовал в рамках самообороны, но ему не удалось уйти от уголовной ответственности. Кроме того осужденный заявил, что если бы такая ситуация повторилась, то он сделал бы все точно так же.

ИСТОЧНИК KP.RU