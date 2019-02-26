2019-02-26T11:27:00+03:00
Происшествия

Барнаулец убил двух мужчин табуреткой из-за 400 рублей и кнопочного телефона

Иван ОЛЕКСЮК
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Подозреваемый в убийствеПодозреваемый в убийствеФото: Телеграм-канал "Unusual Crimes Barnaul"
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Если бы великий русский писатель Максим Горький был жив, то свою пьесу «На дне» он легко мог бы списать с жителей Новосиликатного.

Один из «достойных» эпизодов произошел 20 февраля в квартире дома №10/2 на улице Весенней – 37-летний ранее судимый за кражу мужчина зверски убил двух мужиков (48 и 49 лет).

Как пишет телеграм-канал «Unusual Crimes Barnaul», полицейский, который пришел с проверкой после сообщения о шуме, увидел в квартире огромное количество кроваво-бурых пятен на стенах и полу в прихожей, а также многочисленные следы борьбы.

По факту возбудили уголовное дело, вскоре был задержан подозреваемый в совершении двойного убийства (105 УК РФ). Во время допроса мужчина во всем признался.

Как сообщает канал, мужчина проломил табуреткой головы собутыльникам только за то, что один из них украл из кармана его куртки дешёвый кнопочный телефон и 400 рублей наличкой, надеясь скроить на утренний опохмел, а второй заступился за друга.

ИСТОЧНИК KP.RU

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