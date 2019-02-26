Житель Рубцовска «обчистил» банковскую карту своего знакомого

СЕГОДНЯ 10:58 2019-02-26T10:58:44+03:00

Изменить размер текста: A A

Во время совместного распития алкоголя житель Рубцовска попросил у своего знакомого телефон, чтобы сделать звонок, а вместе с этим снял с его банковской карты все деньги.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю, все произошло в начале декабря 2018 года. Мужчина, который одолжил телефон своему знакомому, и тут же уснул. Злоумышленник решил воспользоваться этой ситуацией. С помощью сервиса «мобильный банк», он перевел на свою банковскую карту 13400 рублей. В этом подозреваемому в краже помогла его сожительница. Злоумышленник соврал ей, что уснувший мужчина разрешил воспользоваться его деньгами.

В настоящее время уголовное дело находится в суде. В полиции напоминают, что с мая 2018 года подобные преступления квалифицируют по части 3 статьи 158 УК РФ. Ближайшие шесть лет злоумышленник может провести за решеткой.

ИСТОЧНИК KP.RU