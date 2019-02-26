Барнаулец может получить 10 лет колонии за 20 рублей

СЕГОДНЯ 10:30 2019-02-26T10:35:53+03:00

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Житель Барнаула может получить 10 лет лишения свободы за нападение на женщину в лифте. Угрожая канцелярским ножом, злоумышленник отнял у нее 20 рублей.

Как сообщила помощник прокурора Ленинского района Барнаула Оксана Филатова, все произошло в декабре 2018 года. Злоумышленник, находясь в состоянии алкогольного опьянения, зашел в лифт многоквартирного жилого дома вместе с женщиной. Когда они поднимались на этаж, мужчина выхватил канцелярский нож, и потребовал, чтобы женщина отдала ему все свои деньги. При себе у потерпевшей оказалось всего лишь 20 рублей. Тогда он попытался снять с нее золотые украшения, но не смог этого сделать. В результате налетчик попытался скрыться, но его догнал муж потерпевшей. Он и задержал грабителя, а после передал его полицейским.

В настоящее время злоумышленник ждет, когда состоится суд.

ИСТОЧНИК KP.RU