Барнаулец может получить 10 лет колонии за 20 рублей
Житель Барнаула может получить 10 лет лишения свободы за нападение на женщину в лифте. Угрожая канцелярским ножом, злоумышленник отнял у нее 20 рублей.
Как сообщила помощник прокурора Ленинского района Барнаула Оксана Филатова, все произошло в декабре 2018 года. Злоумышленник, находясь в состоянии алкогольного опьянения, зашел в лифт многоквартирного жилого дома вместе с женщиной. Когда они поднимались на этаж, мужчина выхватил канцелярский нож, и потребовал, чтобы женщина отдала ему все свои деньги. При себе у потерпевшей оказалось всего лишь 20 рублей. Тогда он попытался снять с нее золотые украшения, но не смог этого сделать. В результате налетчик попытался скрыться, но его догнал муж потерпевшей. Он и задержал грабителя, а после передал его полицейским.
В настоящее время злоумышленник ждет, когда состоится суд.
ИСТОЧНИК KP.RU