2019-02-26T09:12:03+03:00
Спорт

Состав барнаульского «Динамо» пополнили молодые футболисты

Алексей КУЧЕРЯВЫХ
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Состав барнаульского «Динамо» пополнили молодые футболистыСостав барнаульского «Динамо» пополнили молодые футболистыФото: Олег УКЛАДОВ
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Тренерский штаб барнаульского «Динамо» определился с составом на весеннюю часть первенства страны.

Как сообщает пресс-служба ФК «Динамо-Барнаул», состав команды пополнили семь футболистов. В списке новобранцев вратарь Даниил Гавиловский, который ранее выступал за «Читу». Линию защиты сине-белых попробует усилить защитник Дмитрий Попов, до этого он играл в составе молодежного «Динамо». Больше всего среди новичков – игроки средней линии. Так, в барнаульский коллектив вернулся Роман Тузовский. Впервые получат шанс сыграть за команду мастеров воспитанники школы Алексея Смертина – Игорь Касьян и Михаил Осипов. Еще один полузащитник, который пополнит динамовские ряды – Александр Рыбаков.

Также в «Динамо» появится новый нападающий – Игорь Абрамов, который до этого принадлежал «Енисею».

Известно, что барнаульскую команду покинули вратарь Антон Трубин, который стал настоящим героем текущего розыгрыша Кубка России, дважды удачно сыграв в серии пенальти, полузащитник Дмитрий Волненко и защитник Никита Бабич.

Накануне, футболисты барнаульского «Динамо» сыграли в Новосибирске в товарищеском матче с «Сибирью». Эта встреча завершилась со счетом 5:0 в пользу представителя ФНЛ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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