В Бийске церкви отдали здание бывшей библиотеки под приют

СЕГОДНЯ 08:38 2019-02-26T08:38:07+03:00

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В Бийске для нужд русской православной церкви передали в пользование здание бывшей библиотеки. Теперь в ней будет приют.

Изначально Бийская епархия просила у чиновников предоставить ей в безвозмездное пользовании два помещения. Тогда речь шла о зданиях площадью 273 и 35 квадратных метров, расположенных по адресу ул. Краснооктябрьская, 146, и земельного участка, ими занимаемого. Как сообщает сайт издания «Бийский рабочий», заявку в декабре 2018-го подавал еще Серапион ныне уже покинувший должность епископа Бийского и Белокурихинского. Однако к рассмотрению прошения депутаты приступили только в феврале. Тем не менее, оно было удовлетворено.

Таким образом, в скором времени в здании бывшей городской библиотеки №2 появится приют для социально малозащищенных граждан.

Напомним, библиотека прекратила свое существование в результате «оптимизации» культурной отрасли Алтайского края в 2017 году.

ИСТОЧНИК KP.RU