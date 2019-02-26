Почти 40 млн рублей потратят на ремонт детской инфекционки в Барнауле

СЕГОДНЯ 08:19 2019-02-26T08:19:02+03:00

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Власти Алтайского края выделили почти 40 миллионов рублей на капитальный ремонт детского инфекционного корпуса барнаульской больницы № 12 (улица Малахова, 73).

- Самая ужасная больница! – именно так еще недавно родители характеризовали данное медицинское учреждение. Но наконец-то, кажется, ситуация начинается выправляться.

Как сообщает «Политсибру» со ссылкой на власти региона, ремонт в отделении все-таки будет. На эти цели из бюджета Алтайского края выделили без малого 40 миллионов рублей. И весь этот «движняк» начался только после того, как на больницу буквально обрушился шквал негодования пациентов.

В региональном министерстве здравоохранения рассказывают, что на эти деньги будет отремонтирован и обустроен по всем нормам доступной среды вход, также заменят окна и двери, оборудуют приточно-вытяжную вентиляцию с кондиционированием воздуха, отремонтируют кровлю, систему отопления, водоснабжения, канализации и так далее. Преобразится и внешний вид здания – его обошьют сайдингом, а предварительно утеплят.

Работы начнутся сразу после того, как завершится закуп, и будут подписаны договоры с подрядчиком.

ИСТОЧНИК KP.RU