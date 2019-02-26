Власти Алтайского края начнут стерилизовать бездомных животных
Власти Алтайского края намерены заняться регуляцией численности бездомных животных. В частности за счет их стерилизации.
Как сообщает сайт «АиФ-Алтай», ответственными за лечение и стерилизацию будут муниципалитеты. Ранее речь шла о том, что власти края наконец-то займутся отловом бездомышей.
- Изменения в региональный закон будут рассмотрены на 29-й сессии в АКЗС. Таким образом, законодательство будет приведено в соответствие ФЗ, - сообщает источник информации.
Напомним, еще в 2016 году полномочия по отлову и содержанию бездомных животных были вписаны в перечень обязанностей органов местного самоуправления. Очередные дополнения озвучили в конце прошлого года. Как результат, из бюджета края на 2019-й было выделено восемь миллионов рублей. На лечение и стерилизацию потребуется примерно столько же.
ИСТОЧНИК KP.RU