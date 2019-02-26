Власти Алтайского края начнут стерилизовать бездомных животных

СЕГОДНЯ 08:02 2019-02-26T08:02:42+03:00

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Власти Алтайского края намерены заняться регуляцией численности бездомных животных. В частности за счет их стерилизации.

Как сообщает сайт «АиФ-Алтай», ответственными за лечение и стерилизацию будут муниципалитеты. Ранее речь шла о том, что власти края наконец-то займутся отловом бездомышей.

- Изменения в региональный закон будут рассмотрены на 29-й сессии в АКЗС. Таким образом, законодательство будет приведено в соответствие ФЗ, - сообщает источник информации.

Напомним, еще в 2016 году полномочия по отлову и содержанию бездомных животных были вписаны в перечень обязанностей органов местного самоуправления. Очередные дополнения озвучили в конце прошлого года. Как результат, из бюджета края на 2019-й было выделено восемь миллионов рублей. На лечение и стерилизацию потребуется примерно столько же.

ИСТОЧНИК KP.RU