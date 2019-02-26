2019-02-26T07:36:43+03:00
Происшествия

Фальшивую пятитысячную купюру изъяли в Бийске

Дарья САВЕНКО
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Сейчас полицейские проводят проверку.Сейчас полицейские проводят проверку.Фото: Дарья САВЕНКО
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В Бийске неизвестные расплатились в магазине фальшивой пятитысячной купюрой.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю, купюра с признаками подделки была обнаружена сотрудником банка при пересчете инкассаторской сумки. Из семи пятитысячных банкнот одна оказалась поддельной. В финансовую организацию она попала из магазина крупной торговой сети города Бийска.

Сейчас полицейские проводят проверку.

В ведомстве отмечают, что к категории «сбытчиков» относятся люди в возрасте от 18 до 35 лет как мужского, так и женского пола. Практика показывает, что действия фальшивомонетчиков сводятся к элементарному размену поддельной купюры.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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