Фальшивую пятитысячную купюру изъяли в Бийске
В Бийске неизвестные расплатились в магазине фальшивой пятитысячной купюрой.
Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю, купюра с признаками подделки была обнаружена сотрудником банка при пересчете инкассаторской сумки. Из семи пятитысячных банкнот одна оказалась поддельной. В финансовую организацию она попала из магазина крупной торговой сети города Бийска.
Сейчас полицейские проводят проверку.
В ведомстве отмечают, что к категории «сбытчиков» относятся люди в возрасте от 18 до 35 лет как мужского, так и женского пола. Практика показывает, что действия фальшивомонетчиков сводятся к элементарному размену поддельной купюры.
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ИСТОЧНИК KP.RU