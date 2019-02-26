2019-02-26T06:52:37+03:00
Происшествия

Бывшего полицейского Новоалтайска будут судить по обвинению в мошенничестве

Алексей КУЧЕРЯВЫХ
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Бывшего полицейского Новоалтайска будут судить по обвинению в мошенничествеБывшего полицейского Новоалтайска будут судить по обвинению в мошенничествеФото: Алексей КУЧЕРЯВЫХ
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Бывший сотрудник полиции Новоалтайска уже лишился работы после того, как его заподозрили в мошенничестве, а теперь его ждет суд.

Как сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Алтайскому краю, еще в 2014 году обвиняемый уговорил двух знакомых купить для него в кредит товары в магазине бытовой техники, при этом он обещал, что будет своевременно вносить нужные платежи.

Знакомые полицейского согласились ему помочь, однако он даже не собирался платить по кредитам.

В результате мошеннических действий бывшего полицейского потерпевшим был причинен имущественный ущерб на сумму около 150 тысяч рублей.

Отмечается, что уголовное дело расследовано по оперативным материалам сотрудников Управления ФСБ России по Алтайскому краю.

В ходе предварительного следствия бывший сотрудник полиции своей вины не признал. Тем не менее, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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