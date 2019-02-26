Известные люди Алтайского края сдадут ЕГЭ по русскому языку

СЕГОДНЯ 06:17 2019-02-26T06:17:12+03:00

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Сегодня, 26 февраля, в Барнауле уже в третий раз проходит всероссийская акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями».

Как сообщает пресс-служба Минобрнауки Алтайского края, на этот раз за парты усладятся: министр образования и науки региона Максим Костенко, победитель конкурса «Учитель года Алтая – 2018» Иван Гребенкин, депутаты АКЗС Андрей Абрамов и Александр Молотов, представители СМИ Владислав Сухачев и Елена Лепезина, ректор Алтайского государственного гуманитарно-педагогического университета им В.М. Шукшина Людмила Мокрецова, декан факультета массовых коммуникаций, филологии и политологии Алтайского государственного университета Сергей Мансков, директор Алтайского государственного театра музыкальной комедии Галина Санжарова и протоирей Отец Сергий.

Отмечается, что экзамен пройдет по всем правилам. Организаторы говорят, что главной задачей акции является психологическая подготовка детей и родителей к сдаче ЕГЭ.

В Минобрнауки отмечают, что выпускники алтайских школ показывают результаты ЕГЭ по большинству предметов выше или на уровне, чем в среднем по стране. Это позволяет им поступать в престижные вузы страны.

ИСТОЧНИК KP.RU