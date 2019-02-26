2019-02-26T06:17:12+03:00
Общество

Известные люди Алтайского края сдадут ЕГЭ по русскому языку

Алексей КУЧЕРЯВЫХ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Сегодня, 26 февраля, в Барнауле уже в третий раз проходит всероссийская акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями».

Как сообщает пресс-служба Минобрнауки Алтайского края, на этот раз за парты усладятся: министр образования и науки региона Максим Костенко, победитель конкурса «Учитель года Алтая – 2018» Иван Гребенкин, депутаты АКЗС Андрей Абрамов и Александр Молотов, представители СМИ Владислав Сухачев и Елена Лепезина, ректор Алтайского государственного гуманитарно-педагогического университета им В.М. Шукшина Людмила Мокрецова, декан факультета массовых коммуникаций, филологии и политологии Алтайского государственного университета Сергей Мансков, директор Алтайского государственного театра музыкальной комедии Галина Санжарова и протоирей Отец Сергий.

Отмечается, что экзамен пройдет по всем правилам. Организаторы говорят, что главной задачей акции является психологическая подготовка детей и родителей к сдаче ЕГЭ.

В Минобрнауки отмечают, что выпускники алтайских школ показывают результаты ЕГЭ по большинству предметов выше или на уровне, чем в среднем по стране. Это позволяет им поступать в престижные вузы страны.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Ростелеком» в Барнауле организовал видеотрансляцию массового спортивного праздника
Lexus и ВАЗ столкнулись на алтайской трассе, разыскиваются очевидцы
Виктор Томенко назвал ситуацию с коммунальными авариями в Барнауле неприемлемой
Синоптики рассказали о погоде на 26 февраля в Барнауле
Альберт Гаун завоевал бронзу на международном турнире «Словения Опен»
Молодого барнаульца задержали с фальшивым водительским удостоверением
Две пожарных машины тушили иномарку в Барнауле
В Тальменке открыли обновленную железнодорожную станцию
Барнаулец лишился свободы за семь флаконов бальзама после бритья
В Барнауле наградили юных участников конкурса «Безопасность на дорогах»
Мужчину забили кувалдой ради пин-кода от банковской карты
Бывший барнаульский полицейский и его знакомый нарушили тайну телефонных переговоров
Повреждение на водопроводе устранили в Барнауле
Что чаще всего болит у барнаульцев
Жителей края призывают сообщать о двойных начислениях за вывоз мусора
Алтай-Кокс провел традиционный зимний турнир, посвященный памяти первого директора
Жители Алтайского края продолжают умирать от болезней системы кровообращения
Алтайский школьник стал лауреатом инициативы «Горячее сердце»
Барнаульцы выбрали место для главной новогодней елки
Алтайская лыжница выступит на Всемирной универсиаде в Красноярске
Серию круглых столов открыли алтайские справедливороссы
Трековые гонщики из Сибири покорили снежную трассу в Барнауле
Житель алтайского села угнал автомобиль из гаража своего знакомого
Сергей Каменский завоевал серебряную медаль на этапе Кубка мира
Барнаульцам напомнили о правилах пожарной безопасности
Алтай-Кокс поддерживает юные таланты
Где в Барнауле купить дешевые продукты
В Барнауле огромная фура съехала на пешеходную дорожку