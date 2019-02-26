2019-02-26T06:12:17+03:00
Спорт

«Ростелеком» в Барнауле организовал видеотрансляцию массового спортивного праздника

САПОЖКОВА Александра
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«Ростелеком» в Барнауле организовал видеотрансляцию массового спортивного праздника«Ростелеком» в Барнауле организовал видеотрансляцию массового спортивного праздникаФото: предоставлено пресс-службой
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Национальный оператор связи поддержал спортивный праздник и детский турнир по хоккею с шайбой в барнаульском микрорайоне «Дружба». Для тех, кто не смог присутствовать, компания устроила онлайн-трансляцию уличного мероприятия.

Праздник проходил одновременно на трех ледовых коробках: на первой разместилась площадка по керлингу, на второй собрались любители детского хоккея с шайбой и катания на коньках. На третьей площадке состоялся хоккейный матч между взрослыми любительскими командами «ХК Семеновец» и «ХК Легион». «Ростелеком» организовал онлайн-трансляцию со второй ледовой коробки, на которой проходили матчи детского турнира по хоккею с шайбой «Кубок Дружбы», а в перерывах организаторы устраивали массовое катание на коньках с мастер-классами и показательными выступлениями инструкторов школы фигурного катания «Динамо».

«Ростелеком» в Барнауле организовал видеотрансляцию массового спортивного праздника Фото: предоставлено пресс-службой

«Ростелеком» в Барнауле организовал видеотрансляцию массового спортивного праздникаФото: предоставлено пресс-службой

Работы по организации трансляции начались в декабре прошлого года. По согласованию с управляющей компанией с крыши ближайшего жилого дома до хоккейной коробки было протянуто 100 метров оптического кабеля, а в хозпомещении неподалеку размещен антивандальный шкаф и оптический терминал. Накануне турнира инсталляторы компании смонтировали две цифровые камеры над хоккейными воротами, провели настройку и тестирование оборудования.

Соревнования в режиме онлайн можно было смотреть на сайте хоккейного клуба «Динамо-Алтай». «Изображение с ледовой коробки было хорошее, – подтвердил качество услуги куратор проекта «Кубок дружбы» ХК «Динамо-Алтай» Артем Кутинцев. – К следующему зимнему сезону мы закажем у «Ростелекома» установку видеокамер на всех хоккейных коробках строительной компании «Жилищная инициатива». Услуга нужна нам не только для онлайн-трансляции матчей, но и для контроля за безопасностью спортсменов, болельщиков и жильцов близлежащих домов».

«Ростелеком» в Барнауле организовал видеотрансляцию массового спортивного праздника Фото: предоставлено пресс-службой

«Ростелеком» в Барнауле организовал видеотрансляцию массового спортивного праздникаФото: предоставлено пресс-службой

- С помощью новых технологий мы поднимаем популярность спортивных праздников. В Новый год «Ростелеком» впервые установил видеонаблюдение на городских новогодних елках, в этот раз провел трансляцию мероприятия в интернете. Мы также рады, что помогли горожанам попробовать себя в олимпийских видах спорта и провести зимний выходной день с пользой для здоровья, – сообщил директор Алтайского филиала ПАО «Ростелеком» Сергей Лавренюк.

Организаторами спортивного праздника выступили Школа зимних видов спорта «Динамо» и строительная компания «Жилищная Инициатива».

ИСТОЧНИК KP.RU

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