2019-02-26T05:05:21+03:00
Происшествия

Lexus и ВАЗ столкнулись на алтайской трассе, разыскиваются очевидцы

Дарья САВЕНКО
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Машины получили серьезные повреждения.Машины получили серьезные повреждения.Фото: предоставлено пресс-службой
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Сотрудники полиции разыскивают очевидцев дорожно-транспортного происшествия, которое произошло 24 февраля 2019 года в 19 часов 45 минут в Калманском районе на трассе А-322 около поселка Логовское.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю, там столкнулись автомобили Lexus LX 470 и ВАЗ-2107. Одну из машин выкинуло в кювет. Обе они получили серьезные повреждения.

Сейчас по данному факту сотрудниками полиции по данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства. Сотрудники полиции просят откликнуться очевидцев ДТП, а также граждан, располагающих какой-либо информацией по данному происшествию.

Просьба позвонить по телефонам: 8-913-233-45-04 или 02, либо обратиться в ближайший отдел полиции.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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