Lexus и ВАЗ столкнулись на алтайской трассе, разыскиваются очевидцы
Сотрудники полиции разыскивают очевидцев дорожно-транспортного происшествия, которое произошло 24 февраля 2019 года в 19 часов 45 минут в Калманском районе на трассе А-322 около поселка Логовское.
Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю, там столкнулись автомобили Lexus LX 470 и ВАЗ-2107. Одну из машин выкинуло в кювет. Обе они получили серьезные повреждения.
Сейчас по данному факту сотрудниками полиции по данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства. Сотрудники полиции просят откликнуться очевидцев ДТП, а также граждан, располагающих какой-либо информацией по данному происшествию.
Просьба позвонить по телефонам: 8-913-233-45-04 или 02, либо обратиться в ближайший отдел полиции.
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ИСТОЧНИК KP.RU