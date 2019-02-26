Виктор Томенко назвал ситуацию с коммунальными авариями в Барнауле неприемлемой

СЕГОДНЯ 04:34 2019-02-26T04:34:11+03:00

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Во вторник, 26 февраля, губернатор Алтайского края Виктор Томенко соберет совещание по поводу участившихся коммунальных аварий – накануне без воды остались порядка 100 тысяч человек и около 80 соцобъектов сразу в двух районах Барнаула.

Как сообщает барнаульский телеграм-канал «ПолитАлтай», Томенко назвал ситуацию с очередной аварией в Барнауле «недопустимой и неприемлимой». Губернатор проведет развернутое совещание по прохождению отопительного сезона и перспективам развития коммунального хозяйства краевой столицы. Присутствовать на нем будет мэр города Сергей Дугин, а также руководители ресурсоснабжающих организаций, которые должны дать вменяемый анализ и оценку происходящего.

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ИСТОЧНИК KP.RU