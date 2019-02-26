Синоптики рассказали о погоде на 26 февраля в Барнауле

СЕГОДНЯ 04:12 2019-02-26T04:17:21+03:00

Изменить размер текста: A A

Во вторник, 26 февраля, в Барнауле ожидается -1 градус и небольшой ветер.

Так, по данным синоптиков, в краевой столице переменная облачность, без осадков, в утренние часы изморозь, на дорогах гололедица, ветер южный, 3-8 м/с. Температура днем поднимется до -1…-3 градусов.

По Алтайскому краю днем мокрый снег, в утренние часы местами изморозь, на дорогах гололедица. Ветер южный, 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с. Днем температура поднимется до -1…-6 градусов, в предгорных районах до +5 градусов.

В среду, 27 февраля, в Барнауле -8…-10 градусов – ночью, 0…+2 – днем. Небольшой снег, ветер южный, 4-9м/с, порывы до 14 м/с. По Алтайскому краю ночью -5…-10 градусов, местами в предгорных и восточных районах до -17, а днем -3…+2,местами в предгорьях до +8 градусов.

Опасных и неблагоприятных метеоявлений не прогнозируется.

ИСТОЧНИК KP.RU