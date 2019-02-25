Альберт Гаун завоевал бронзу на международном турнире «Словения Опен»
Алтайский тхэквондист Альберт Гаун завоевал бронзовую награду на международном рейтинговом турнире «Словения Опен».
Как сообщает «Алтайский спорт», соревнования проходили с 22 по 24 февраля в словенской Любляне. Альберт Гаун выступал в весовой категории 80 кг.
Алтайский тхэквондист свое выступление на турнире начал с двух побед. Сначала он оказался сильнее своего тезки – поляка Альберта Миллерта, а затем одолел словенца Марко Станича.
Альберт Гаун уступил в полуфинале своему соотечественнику, действующему чемпиону России Ишбердину Дали. Чемпионом соревнований стал француз Исмаэль Бузид Сухили, у которого Альберт Гаун недавно выиграл в Турции в своём первом бою на «Кубке президента ВТФ».
Следующим турниром, в котором выступит Альберт Гаун, станет клубный чемпионат Европы в Греции, который пройдёт с 27 февраля по 3 марта. Также на этих соревнованиях выступит алтайская тхэквондистка Анастасия Анохина.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Алтайский спорт»