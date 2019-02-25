2019-02-25T17:17:08+03:00
Спорт

Альберт Гаун завоевал бронзу на международном турнире «Словения Опен»

Алексей КУЧЕРЯВЫХ
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Альберт Гаун завоевал бронзу на международном турнире «Словения Опен» Фото: "Алтайский спорт"Альберт Гаун завоевал бронзу на международном турнире «Словения Опен» Фото: "Алтайский спорт"
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Алтайский тхэквондист Альберт Гаун завоевал бронзовую награду на международном рейтинговом турнире «Словения Опен».

Как сообщает «Алтайский спорт», соревнования проходили с 22 по 24 февраля в словенской Любляне. Альберт Гаун выступал в весовой категории 80 кг.

Алтайский тхэквондист свое выступление на турнире начал с двух побед. Сначала он оказался сильнее своего тезки – поляка Альберта Миллерта, а затем одолел словенца Марко Станича.

Альберт Гаун уступил в полуфинале своему соотечественнику, действующему чемпиону России Ишбердину Дали. Чемпионом соревнований стал француз Исмаэль Бузид Сухили, у которого Альберт Гаун недавно выиграл в Турции в своём первом бою на «Кубке президента ВТФ».

Следующим турниром, в котором выступит Альберт Гаун, станет клубный чемпионат Европы в Греции, который пройдёт с 27 февраля по 3 марта. Также на этих соревнованиях выступит алтайская тхэквондистка Анастасия Анохина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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