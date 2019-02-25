Молодого барнаульца задержали с фальшивым водительским удостоверением

СЕГОДНЯ 16:19 2019-02-25T16:19:52+03:00

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Сотрудники дорожно-патрульной службы Барнаула задержали 20-летнего водителя, заподозрив его в том, что он предъявил поддельное водительское удостоверение.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю, инспекторы дорожно-патрульной службы вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу. Полицейские изъяли и направили на экспертизу подозрительный документ. Выводы экспертного исследования подтвердили, что бланк водительского удостоверения является поддельным.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 327 Уголовного кодекса Российской Федерации «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков».

Где и при каких обстоятельствах молодой человек приобрел поддельный документ не уточняется. Также пока нет информации, как часто он нарушал правила дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU