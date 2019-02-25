СЕГОДНЯ 15:36 2019-02-25T15:36:19+03:00

Две пожарных машины тушили иномарку в Барнауле Фото: со страницы vk.com/incident_22

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В Октябрьском районе Барнаула сегодня, 25 февраля, загорелась иномарка. Для тушения пожара на место ЧП прибыли два пожарных автомобиля.

Подробнее о случившемся написали в сообществе «Инцидент Барнаул». Известно, что машина загорелась рядом с домом по адресу: улица 1 Западная, 46. Очевидцы сообщают, что пожар уже потушен. Что стало причиной возгорания, не уточняется.

Подписчики сообщества продолжают обсуждать в комментариях произошедшее ЧП. В основном люди гадают, какая марка у загоревшегося автомобиля.

По самой распространенной версии загорелся Rover. Некоторые предположили, что это могла быть Toyota Avensis, кто-то увидел на фотографии Volvo.

Один из подписчиков предположил, что могло загореться одеяло под капотом.

– Свое на спор пытался поджечь, обычное автотепло купленное в маке. Не горит, – попытался развенчать эту версию Иван Овчинников.

ИСТОЧНИК KP.RU