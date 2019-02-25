В Тальменке открыли обновленную железнодорожную станцию

СЕГОДНЯ 14:12 2019-02-25T14:12:35+03:00

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Сегодня, 25 февраля, прошло открытие станции Усть-Тальменская. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко лично перерезал красную ленту.

На станции со столетней историей ежедневно бывает около тысячи пассажиров. В ее реконструкцию было вложено почти 75 миллионов рублей и затрачено 10 месяцев работы.

Усть-Тальменская была построена в 1914 году и является памятником архитектуры регионального значения. Ннесмотря на это, станция не соответствовала современным требованиям, ей давно был нужен капитальный ремонт.

Как отмечает Виктор Томенко, железнодорожное сообщение неразрывно связано с развитием экономики региона. А тесное сотрудничество правительства Алтайского края и Западно-Сибирской железной дороги позволит сделать перевозки более комфортными и доступными для людей, пишет Катунь24.

Вкладывать деньги в развитие железнодорожной инфраструктуры планируют и дальше. Совсем скоро будет готов проект модернизации Барнаульского железнодорожного вокзала.

ИСТОЧНИК KP.RU