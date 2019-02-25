В Тальменке открыли обновленную железнодорожную станцию
Сегодня, 25 февраля, прошло открытие станции Усть-Тальменская. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко лично перерезал красную ленту.
На станции со столетней историей ежедневно бывает около тысячи пассажиров. В ее реконструкцию было вложено почти 75 миллионов рублей и затрачено 10 месяцев работы.
Усть-Тальменская была построена в 1914 году и является памятником архитектуры регионального значения. Ннесмотря на это, станция не соответствовала современным требованиям, ей давно был нужен капитальный ремонт.
Как отмечает Виктор Томенко, железнодорожное сообщение неразрывно связано с развитием экономики региона. А тесное сотрудничество правительства Алтайского края и Западно-Сибирской железной дороги позволит сделать перевозки более комфортными и доступными для людей, пишет Катунь24.
Вкладывать деньги в развитие железнодорожной инфраструктуры планируют и дальше. Совсем скоро будет готов проект модернизации Барнаульского железнодорожного вокзала.
ИСТОЧНИК KP.RU