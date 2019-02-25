2019-02-25T14:08:30+03:00
Происшествия

Барнаулец лишился свободы за семь флаконов бальзама после бритья

Алексей КУЧЕРЯВЫХ
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Ближайшие два с половиной года 38-летний житель Барнаула проведет в исправительной колонии общего режима за грабеж и покушение на грабеж.

Как сообщила помощник прокурора Центрального района Барнаула Маргарита Мельникова, в ноябре 2018 года осужденный в одном из торговых центров города попытался открыто похитить упаковку бритвенных кассет, но убегая, выронил похищенное.

Через несколько дней уже в другом торговом центре он также открыто похитил семь флаконов с бальзамом после бритья. Сотрудники торгового зала пытались его преследовать, но на этот раз ему удалось убежать.

Известно, что ранее мужчина был неоднократно судим за преступления имущественного характера и за хранение наркотических средств без цели сбыта.

При вынесении приговора судом были учтены предыдущие судимости грабителя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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