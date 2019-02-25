СЕГОДНЯ 13:55 2019-02-25T13:59:08+03:00

В Барнауле наградили юных участников конкурса «Безопасность на дорогах» Фото: предоставлено пресс-службой

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Юных участников открытого городского конкурса «Безопасность на дорогах» наградили 25 февраля в Барнауле.

Как сообщили в ГИБДД города, награждение состоялось на базе станции юных техников.

В конкурсе творческих работ на знание Правил дорожного движения приняли участие более 255 учеников школ Барнаула. Ребята соревновались в четырех номинациях: «Техническое творчество», «Картинно-техническая галерея», «Хештеги», «Макеты перекрестков дорог Барнаула». Победителей и призеров конкурса наградили дипломами и памятными призами. А начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД Барнаула Геннадий Кузнецов пожелал ребятам безопасных дорог и творческих успехов.

- Теперь работы школьников могут использоваться на практике для моделирования разных ситуаций и рассмотрения дорожных ловушек, – отметили в Госавтоинспекции.

В Барнауле наградили юных участников конкурса «Безопасность на дорогах»Фото: предоставлено пресс-службой

ИСТОЧНИК KP.RU