Мужчину забили кувалдой ради пин-кода от банковской карты

СЕГОДНЯ 13:52 2019-02-25T13:52:40+03:00

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В Алтайском крае двух мужчин приговорили к колонии за жестокое убийство ради наживы.

В марте прошлого года двое мужчин в Бийске прямо на улице познакомились со своей будущей жертвой – 29-летним жителем Косихинского района. Каким-то образом они склонили его к тому, чтобы пойти домой к одному из них. А дальше злоумышленники приступили к реализации своего кровавого плана.

- Они поочередно стали избивать его кувалдой по грудной клетке, рукам и ногам и требовали пин-код от карты. В итоге потерпевшему нанесли множественные переломы ребер, а это привело к развитию выраженного болевого синдрома, травматического шока, острой дыхательной недостаточности, от которых наступила смерть, - рассказывают в пресс-службе прокуратуры Алтайского края.

Изверги забрали себе карту парня и его имущество на общую сумму более 19 тысяч рублей. Труп убитого закопали в подвале дома, где жил один из убийц.

Дело рассматривалось в Алтайском краевом суде. Присяжные заседатели единогласно признали мужчин виновными и не заслуживающими снисхождения. Им назначили к 18 и 20 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU