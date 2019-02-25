Повреждение на водопроводе устранили в Барнауле
Аварию на водопроводе, произошедшую в ночь на понедельник, 25 февраля, на Павловском тракте в Барнауле, устранили.
Напомним, повреждение на водопроводе диаметром 100 миллиметров произошло минувшей ночью на пересечении Павловского тракта и улицы Новороссийской. В результате от водоснабжения были отключены жилые дома Железнодорожного и части Октябрьского районов, а также учреждения образования и здравоохранения. Если точнее, то, как ранее сообщала «Комсомольская правда» - Барнаул», воды несколько часов не было в 13 школах (шесть из них закрыли), в 24 детских садах (12 закрыли), в девяти медицинских учреждениях давление воды было понижено.
Как подтвердили на данный момент в пресс-службе мэрии, повреждение уже устранено. Начинается заполнение системы. На это потребуется от 2 до 3,5 часов.
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ИСТОЧНИК KP.RU