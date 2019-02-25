Что чаще всего болит у барнаульцев

СЕГОДНЯ 13:08 2019-02-25T13:08:29+03:00

Врачи медицинской компании ИНВИТРО рассказали о состоянии здоровья барнаульцев по итогам 2018 года Фото: предоставлено пресс-службой

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Врачи медицинской компании ИНВИТРО рассказали о состоянии здоровья барнаульцев по итогам 2018 года.

Нехватка солнца

Самый высокий показатель отклонений – у витамина D. Его дефицит распространен у 60% жителей Барнаула. По словам врачей, основной причиной является нехватка солнечного света. Другая проблема – недостаток «солнечного» витамина в продуктах питания. Витамин D оказывает большое влияние на работу практически всех органов и систем человека: эндокринную, сердечно-сосудистую, костно-мышечную и нервную.

Повышенный холестерин

Второй в рейтинге лабораторных отклонений – холестерин. Из всех пациентов, сдававших общий холестерин в 2018 году, у 50 % уровень этого показателя выше рекомендованного значения.

– Значения общего холестерина у пациента, вне зависимости от пола и возраста, должны быть ниже 5,2 ммоль/л, – говорит главный врач клинико-диагностической лаборатории ИНВИТРО - Сибирь Андрей Поздняков. – В этом случае риск развития сердечно-сосудистых заболеваний невысок. Пациенты со значением, немного превышающим 5,2, нуждаются в расширенном обследовании, изменении образа жизни и контроле динамики холестерина. Значения выше 7,0 ммоль/л чаще всего требуют уже медикаментозной коррекции.

Печень

Воспаления печеночных клеток имеют 20 % барнаульцев, внутрипеченочного застоя желчи - 22 %.

– Причин тому много: вирусные гепатиты, излишний вес, эндокринная патология, токсические гепатиты (например, алкогольный), аутоиммунные заболевания, инфекционные процессы и так далее, – объясняет Андрей Поздняков.

Статистика по вирусным гепатитам также неутешительна. В Барнауле у каждого 50-го пациента, сдавшего данный анализ, выявляют гепатит В. Гепатит С обнаруживается у 4,9 % от всех сдавших анализ пациентов.

- Хронический гепатит С на современном этапе развития медицины лечится лучше, чем гепатит В, но лечение является довольно дорогостоящим и длительным. Исходы данной инфекции – цирроз и первичный рак печени, - уточняет спикер.

Щитовидка

Также у барнаульцев есть проблемы с гормонами щитовидной железы. По данным клинико-диагностической лаборатории ИНВИТРО за 2018 год, 15 % пациентов, сдавших анализы, имеют ту или иную патологию этого органа. Во всех наших продуктах есть дефицит йода, а это важный элемент, который необходим для правильного функционирования щитовидной железы. Часто заболевания «щитовидки» путают со стрессом.

ИСТОЧНИК KP.RU