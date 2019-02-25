Жителей края призывают сообщать о двойных начислениях за вывоз мусора

СЕГОДНЯ 13:02 2019-02-25T13:02:45+03:00

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В рамках проекта «Чистая страна» открыт интерактивный сервис по сбору обращений о проблемах с коммунальной услугой «Обращение с твердыми коммунальными отходами (ТКО)»

В Алтайском крае сообщение о «двойных платежах» можно оставить в региональной общественной приемной партии «Единая Россия», находящейся по адресу г. Барнаул, пр. Ленина, 41

- Сервис представляет собой удобный механизм для отправки жалоб и поможет увидеть реальную картину. По всем поступившим обращениям будет проведена работа, - объяснил координатор партпроекта «Чистая страна», председатель комитета Государственной Думы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов. - Сначала по этим сигналам отработают региональные координаторы партпроекта вместе с региональными властями, а потом, если мы не увидим позитивной динамики, будем обращаться в Генеральную прокуратуру, добиваться перерасчетов платежей.

На сайте партийных проектов, а также на сайте реготделения партии через вкладку «Сообщи о двойном платеже за обращение с отходами» можно заполнить простую анкету с информацией о том, какой платеж за коммунальные услуги был в 2018 году, и как он изменился в 2019 году, и прикрепить фотографии этих платежных документов.

Напомним, жители более чем 20 регионов столкнулись с двойными платежами, когда одновременно сохранилась старая плата за содержание жилого помещения и вместе с тем появилась новая коммунальная услуга «обращение с ТКО». Таким образом, многие люди продолжают получать квитанции за услуги ЖКХ от регионального оператора за обращение с ТКО и от управляющей компании.

- Сумма за жилищную услугу никак не меняется, хотя она должна снизиться, так как оттуда изъяли услугу по обращению с мусором. С помощью общественного контроля партия планирует выявить случаи двойного платежа за услугу по обращению с отходами и принять по ним меры, – заключил координатор партпроекта.

Справка

С 1 января 2019 года в России введена новая система регулирования услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами. Работать с ТКО станут региональные операторы, в чьих задачах - транспортировка, обработка, обезвреживание, захоронение отходов. В тех регионах, в которых начнется такая работа, оплата услуг операторов физическими и юридическими лицами будет осуществляться как отдельная коммунальная услуга, не входящая в состав платы управляющей компании за содержание жилого помещения. Тарифы на услуги региональных операторов будут утверждаться отдельно.

ИСТОЧНИК KP.RU