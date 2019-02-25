2019-02-25T12:55:39+03:00
Спорт

Алтай-Кокс провел традиционный зимний турнир, посвященный памяти первого директора

САПОЖКОВА Александра
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Алтай-Кокс провел традиционный зимний турнир, посвященный памяти первого директораАлтай-Кокс провел традиционный зимний турнир, посвященный памяти первого директораФото: предоставлено пресс-службой
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На Алтай-Коксе прошел традиционный краевой турнир, посвященный памяти первого директора завода Александра Котовича.

В соревнованиях на городском стадионе «Юность» приняли участие более 300 человек из Заринска, Барнаула, Новоалтайска, Тальменки и других населенных пунктов Алтайского края. Спортсмены разных возрастов соревновались в лыжных гонках и гиревом спорте.

В числе победителей лыжной гонки в разных возрастных группах заводчане: Екатерина Ямцова, Татьяна Кукина, Алексей Ямцов, Алексей и Евгений Кожевины, Валентина Рашидова и другие.

Среди гиревиков призовые места заняли Владимир Коновалов, Александр Мамеев и Александр Сойнов.

Для участников и болельщиков работала полевая кухня с горячим чаем и кашей. Все спортсмены получили призы, а победители соревнований – дипломы и подарочные сертификаты от Алтай-Кокса.

Руководство предприятия и профсоюзный комитет проводят турнир памяти Александра Котовича уже более 25 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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