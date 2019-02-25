2019-02-25T12:37:09+03:00
Общество

Жители Алтайского края продолжают умирать от болезней системы кровообращения

Анна СЕМИНА
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Проблемы с системой кровообращения по-прежнему в топе причин гибели жителей Алтайского края.

Тенденция сохраняется на протяжении многих лет и пока отмечается небольшой прирост. Так если в 2017 году от проблем с системой кровообращения погибли 13193 человека, то в прошлом уже 13466. На втором месте также как и ранее – новообразования. Из-за них в 2018-м году из жизни ушли 5121 человек.

Отмечается рост жителей Алтайского края, скончавшихся от болезней органов пищеварения – 1413 (1309 в 2017 году). А вот жертв аварий, самоубийств и убийств стало меньше – 287, 605 и 197 соответственно.

Всего же по данным Алтайкрайстата, в 2018 году из жизни ушло 33357 человек (32963 в 2017 году).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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