Алтайский школьник стал лауреатом инициативы «Горячее сердце»

СЕГОДНЯ 12:28 2019-02-25T12:28:17+03:00

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Ученик барнаульского лицея №122 Михаил Лисовой стал лауреатом Всероссийской общественно-государственной инициативы «Горячее сердце» 2019 года.

Как сообщает пресс-служба Минобрнауки Алтайского края, мальчик родился с диагнозом ДЦП, но это ему не помешало не только учиться на отлично, но и добиться весомых успехов в области инженерных разработок.

Михаил Лисовой более 70 раз становился победителем и призёром конкурсов, участником конференций всероссийского и регионального уровней. Его уже запатентованное устройство для работы на компьютере в движущемся транспорте было удостоено Гран-при научно-инженерного конкурса «Учёные будущего» и грамоты Йельского университета США. Недавно Михаил занял первое место в краевом конкурсе «Озарение», представив проект стеклопакета с высокими шумоизоляционными свойствами.

В итоге имя алтайского школьника опубликовали в Почетной книге «Горячее сердце», куда включены дети, молодёжные организации и объединения, награждённые нагрудным знаком или символом «Горячее сердце».

ИСТОЧНИК KP.RU