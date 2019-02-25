2019-02-25T12:28:17+03:00
Общество

Алтайский школьник стал лауреатом инициативы «Горячее сердце»

Алексей КУЧЕРЯВЫХ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Ученик барнаульского лицея №122 Михаил Лисовой стал лауреатом Всероссийской общественно-государственной инициативы «Горячее сердце» 2019 года.

Как сообщает пресс-служба Минобрнауки Алтайского края, мальчик родился с диагнозом ДЦП, но это ему не помешало не только учиться на отлично, но и добиться весомых успехов в области инженерных разработок.

Михаил Лисовой более 70 раз становился победителем и призёром конкурсов, участником конференций всероссийского и регионального уровней. Его уже запатентованное устройство для работы на компьютере в движущемся транспорте было удостоено Гран-при научно-инженерного конкурса «Учёные будущего» и грамоты Йельского университета США. Недавно Михаил занял первое место в краевом конкурсе «Озарение», представив проект стеклопакета с высокими шумоизоляционными свойствами.

В итоге имя алтайского школьника опубликовали в Почетной книге «Горячее сердце», куда включены дети, молодёжные организации и объединения, награждённые нагрудным знаком или символом «Горячее сердце».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Жителей края призывают сообщать о двойных начислениях за вывоз мусора
Алтай-Кокс провел традиционный зимний турнир, посвященный памяти первого директора
Жители Алтайского края продолжают умирать от болезней системы кровообращения
Барнаульцы выбрали место для главной новогодней елки
Алтайская лыжница выступит на Всемирной универсиаде в Красноярске
Серию круглых столов открыли алтайские справедливороссы
Трековые гонщики из Сибири покорили снежную трассу в Барнауле
Житель алтайского села угнал автомобиль из гаража своего знакомого
Сергей Каменский завоевал серебряную медаль на этапе Кубка мира
Барнаульцам напомнили о правилах пожарной безопасности
Алтай-Кокс поддерживает юные таланты
Где в Барнауле купить дешевые продукты
В Барнауле огромная фура съехала на пешеходную дорожку