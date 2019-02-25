2019-02-25T11:59:55+03:00
Общество

Барнаульцы выбрали место для главной новогодней елки

Анна СЕМИНА
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В Барнауле прошло голосование на тему: «Где установить главную новогоднюю елку города?». Большинство предпочли смешанный вариант.

Голосование проходило на официальном сайте администрации города. Подавляющее число жителей краевой столицы (18475) высказалось за вариант «Главный новогодний городок возводить на пл.Сахарова, дополнительным местом для народных гуляний сделать пешеходную зону ул.Мало-Тобольской». Еще почти 11 тысяч отдали предпочтение только улице Мало-Тобольской, а вот варианту «Оставить елку на площади Сахарова», остались верны 5052 человека. Таким образом, можно предположить, что барнаульцам нравится традиция ходить на елку на площадь Сахарова и перекрытие на месяц проспекта Социалистического их не смущает.

- Вопрос выбора места установки главной новогодней ели города Барнаула и проведения праздничных мероприятий в обязательном порядке должен подкрепляться отзывами населения. С целью изучения общественного мнения было организовано голосование <…> Возможно, что в преддверии подготовки к новому 2020 году мы запустим повторное голосование, чтобы еще раз узнать мнение барнаульцев, - говорит Антон Шеломенцев, председатель комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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