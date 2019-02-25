Алтайская лыжница выступит на Всемирной универсиаде в Красноярске
Лыжница из Алтайского края Яна Кирпиченко примет участие во Всемирной зимней универсиаде, которая уже в эту субботу, 2 марта стартует в Красноярске.
Яна – это единственная спортсменка, кому выпал случай защитить честь Алтайского края. Она поборется за награды в лыжных гонках. Первые старты в этом виде состоятся уже в воскресенье, 3 марта.
Кирпиченко уже зарекомендовала себя на международном уровне. Яна является членом женской сборной России, в прошлом году она стала победительницей и бронзовым призёром юниорского чемпионата мира, принимала участие в этапах Кубка мира. Многие делают ставки именно не нее.
Что касается Универсиады в целом, то ее участниками станут спортсмены из более чем 55 стран. Они разыграют 76 комплектов наград в 11 видах спорта. Сборную России представят почти 300 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU
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