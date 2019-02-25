2019-02-25T11:44:03+03:00
Спорт

Алтайская лыжница выступит на Всемирной универсиаде в Красноярске

Анна СЕМИНА
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Яна КирпиченкоЯна КирпиченкоФото: из личного архива героя(ев) публикации
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Лыжница из Алтайского края Яна Кирпиченко примет участие во Всемирной зимней универсиаде, которая уже в эту субботу, 2 марта стартует в Красноярске.

Яна – это единственная спортсменка, кому выпал случай защитить честь Алтайского края. Она поборется за награды в лыжных гонках. Первые старты в этом виде состоятся уже в воскресенье, 3 марта.

Кирпиченко уже зарекомендовала себя на международном уровне. Яна является членом женской сборной России, в прошлом году она стала победительницей и бронзовым призёром юниорского чемпионата мира, принимала участие в этапах Кубка мира. Многие делают ставки именно не нее.

Что касается Универсиады в целом, то ее участниками станут спортсмены из более чем 55 стран. Они разыграют 76 комплектов наград в 11 видах спорта. Сборную России представят почти 300 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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