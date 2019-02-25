Серию круглых столов открыли алтайские справедливороссы

СЕГОДНЯ 11:21 2019-02-25T11:28:35+03:00

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Региональное отделение партии «Справедливая Россия» в минувшую пятницу, 22 февраля, в Бийске провело первый круглый стол на тему вопросов местного значения.

В частности о своей работе рассказали депутаты-эсеры муниципальных представительных органов из Зонального, Смоленского и Целинного районов. Во время круглого стола они обозначили ряд вопросов, консультацию по которым дали АКЗС, руководитель фракции СР Александр Молотов, Секретарь Бюро Совета регионального отделения партии СР в Алтайском крае Анна Коваленко, а также глава Сибирского сельсовета Первомайского района Олег Боронин.

Участники мероприятия также обсудили возможные пути решения актуальных проблем, с которыми сталкиваются муниципалитеты – это землепользование, градостроительство, газификация, дорожная деятельность, теплоснабжение, социальное обеспечение населения. Конечно же, не обошлось и без самой обсуждаемой темы последних недель – так называемой «мусорной реформы». На сегодняшний день картина объективно удручающая – регоператоры не справляются с объемами. Однако при этом платежки регулярно приходят населению.

Представители партии пообещали, что будут и дальше поднимать эту тему, потому что ситуация, порой, доходит до абсурда. Так, по словам лидера бийских эсеров Елены Речковой, в частном секторе наукограда люди вынуждены вызвать дополнительно мусоровозы и дважды оплачивать услуги по сбору ТБО.

Также поднимались темы, касаемо Иткульского спиртзавода и «Алтайского бройлера». Сейчас эти предприятия переживают не самые лучше времена.

- Гибель этих предприятий, а мы видим, как они умирают, нанесет серьезнейший урон Зональному району, всем его жителям, а также больно ударит по экономике края в целом, поскольку социально-экономическая значимость указанных предприятий очень высока, - считают в партии.

Александр Молотов пообещал обсудить эти вопросы на февральской сессии, а депутат Госдумы РФ, лидер алтайских эсеров Александр Терентьев во время ближайшей региональной недели намерен провести ряд переговоров по этой проблеме с депутатами Заксобрания, с местными депутатами. В том числе обозначить этот вопрос перед Губернатором Алтайского края.

ИСТОЧНИК KP.RU