Трековые гонщики из Сибири покорили снежную трассу в Барнауле

СЕГОДНЯ 11:15 2019-02-25T11:17:27+03:00

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На Барнаульском ипподроме в выходные 23 и 24 февраля прошел чемпионат Алтайского края по зимним трековым гонкам. Генеральным спонсором соревнований вновь выступил Барнаульский пивоваренный завод. За призы боролись 15 пилотов из разных городов Сибири.

Чемпионат проходил два дня. 23 февраля был тренировочные и хронометрируемые заезды, а 24 февраля – официальное открытие и финальные звезды в двух классах - А-1600 и Д-2 (Классика).

Председатель Алтайской Федерации автомобильного спорта Андрей Ан рассказал, что трек подготовили в идеальном состоянии. Помогла и погода – трасса не превратилась «в кашу».

Посмотреть соревнования барнаульцы по традиции идут целыми семьями. Некоторые постоянные болельщики заметили, что в прошлом году зимние трековые гонки не проводили, поэтому в этом году пропускать соревнования фанаты уж точно не собирались. В итоге чемпионат собрал полные трибуны, хоть и пилотов было несколько меньше, чем годами ранее.

Трековые гонщики из Сибири покорили снежную трассу в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ

Всего за призы боролось 15 участников: из Омска, Кемерова, Новосибирска, Новокузнецка и Бийска. В этом году призовой фонд составил 300 тысяч рублей: за первое место в каждой дисциплине - 70 тысяч, за второе 50 тысяч, за третье – 30 тысяч рублей.

Генеральным партнером соревнований выступил Барнаульский пивоваренный завод.

«Мы считаем, что технические виды спорта в Алтайском крае нужно поддерживать и развивать. Сам климат и рельеф местности в крае позволяет это делать круглогодично - повышать профессионализм спортсменов и растить новых профессионалов», - сказал генеральный директор предприятия Алексей Рыбников.

На треке разворачивалась настоящая битва за призовые места: с переворотами автомобилей и заносами.

Места распределись следующим образом:

Дисциплина А-1600

1 место – Дмитрий Катышев (г.Омск)

2 место – Владислав Решетнев (г.Кемерово)

3 место – Андрей Гирш (г.Омск)

Дисциплина Д-2 (Классика)

1 место – Никита Ильиных (г.Новосибирск)

2 место – Алексей Пустовалов (г.Бийск)

3 место – Николай Уваров (г. Бийск)

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU