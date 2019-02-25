Житель алтайского села угнал автомобиль из гаража своего знакомого

СЕГОДНЯ 11:13 2019-02-25T11:13:12+03:00

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Житель села Коробейниково Усть-Пристанского района накануне, 24 февраля, обнаружил, что из его гаража угнали автомобиль Renault Duster. К счастью, 54-летнему мужчине не долго пришлось горевать из-за пропажи.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю, мужчина сразу же обратился с заявлением в полицию. Вскоре в селе Антоньевка Петропавловского района сотрудники Госавтоинспекции обнаружили угнанный автомобиль и тут же задержали подозреваемого в этом преступлении. Им оказался 26-летний житель Петропавловского района, который на украденной машине уехал к своим родственникам.

В ходе выяснения обстоятельств было установлено, что злоумышленник был знаком с потерпевшим, ранее он помогал ему справляться с хозяйственными работами. Известно, что угонщик неоднократно привлекался к уголовной ответственности.

В настоящее время по факту угона возбуждено уголовное дело. Похищенный автомобиль изъяли и вернули законному владельцу.

ИСТОЧНИК KP.RU