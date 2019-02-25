Сергей Каменский завоевал серебряную медаль на этапе Кубка мира
Алтайский стрелок Сергей Каменский занял второе место на этапе Кубка мира, который в эти дни проходит в индийском городе Нью-Дели.
Как сообщает «Алтайский спорт», накануне, 24 февраля, спортсмены разыграли награды в стрельбе из малокалиберной винтовки из трёх положений с дистанции 50 метров. Кроме медалей стрелки оспаривали лицензии на Олимпийские игры в Токио-2020. Алтайский стрелок эту лицензию для своей команды заработал ранее на чемпионате мира.
В стрельбе из трёх положений на индийском этапе Кубка мира участвовали 84 спортсмена из 40 стран. Бийчанин Сергей Каменский завоевал серебро. Победителем стал венгр Иштван Пени, бронза у итальянца Марко Де Николо.
ИСТОЧНИК KP.RU
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