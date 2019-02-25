Барнаульцам напомнили о правилах пожарной безопасности

СЕГОДНЯ 09:57 2019-02-25T09:57:19+03:00

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Жителям частного сектора Барнаула напомнили о правилах пожарной безопасности. Накануне, 24 февраля, в краевом центре прошел профилактический рейд, в котором приняли участие представители МЧС, полиции и социальной защиты населения.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю, наибольшее число пожаров происходит в жилом секторе. Основными причинами пожаров по-прежнему остаются неосторожное обращение с огнем, нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления, нарушение монтажа электропроводки и эксплуатации электрооборудования.

– На сегодняшний день остро стоит проблема гибели людей на пожарах в частном секторе, причина которых, грубые нарушения правил пожарной безопасности. Мы регулярно проводим рейды в частном жилом секторе, особое внимание уделяем работе в выходные и праздничные дни, когда люди находятся дома, – рассказал начальник отделения территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы №1 по Ленинскому району Барнаула Руслан Юганов.

В ходе рейда специалисты государственного пожарного надзора осматривали печное отопление и электропроводку, указывали на существующие недостатки и давали рекомендации по безопасной эксплуатации.

ИСТОЧНИК KP.RU